وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": تم توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات مع شبه جزيرة القرم

وأضاف " تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الإقتصادي والمجال التجاري وخاصة فيما يتعلق بتأسيس بيت التجارة "سورية…القرم"، وأيضا فيما يتعلق بتسهيل نقل السلع بين البلدين وتشجيع التجارة، ومسألة أخرى تتعلق بتأسيس شركة للنقل البحري شركة مشتركة تنقل البضائع والمنتجات في الإتجاهين من الموانئء السورية إلى موانىء القرم".
وتابع الخليل قائلا "الإتفاقات أصبحت جاهزة اليوم بالإضافة إلى الإتفاقيات التي مجال الثقافة والسياحة، كما في مجال النقل أصبحت جاهزة وفي مجال التوأمة أيضا بين مدينتي يالطا واللاذقية وطرطوس، أيضا فيما يتعلق بإتفاقيات بين المرافئ".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)