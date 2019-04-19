وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": تم توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات مع شبه جزيرة القرم

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور محمد سامر الخليل، اليوم الجمعة أن منتدى يالطا شهد توقيع العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات بين روسيا وسوريا.

© Sputnik . Ayham Massa وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": منتدى يالطا محطة مفصلية في مسيرة إعادة إعمار سوريا

وقال الخليل خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك" في منتدى يالطا الاقتصادي " قبل توقيع الاتفاقات الثنائية بين شبه جزيرة القرم وسوريا عقدت الكثير من اللقاءات بين الطرفين وكان أهمها زيارة السيد أوكسيونوف رئيس جمهورية القرم إلى سوريا ولقائه مع السيد رئيس الجمهورية كان لقاء هاماً وكانت النقطة الأهم في تمكين العلاقات بين البلدين".

وأضاف " تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الإقتصادي والمجال التجاري وخاصة فيما يتعلق بتأسيس بيت التجارة "سورية…القرم"، وأيضا فيما يتعلق بتسهيل نقل السلع بين البلدين وتشجيع التجارة، ومسألة أخرى تتعلق بتأسيس شركة للنقل البحري شركة مشتركة تنقل البضائع والمنتجات في الإتجاهين من الموانئء السورية إلى موانىء القرم".

وتابع الخليل قائلا "الإتفاقات أصبحت جاهزة اليوم بالإضافة إلى الإتفاقيات التي مجال الثقافة والسياحة، كما في مجال النقل أصبحت جاهزة وفي مجال التوأمة أيضا بين مدينتي يالطا واللاذقية وطرطوس، أيضا فيما يتعلق بإتفاقيات بين المرافئ".