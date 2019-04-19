موسكو تأسف لرفض الولايات المتحدة التعاون بشأن مقترحات نزع السلاح النووي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قدمت إلى واشنطن عددا من المبادرات ، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن الاستراتيجي ومكافحة الجريمة السيبرانية، لكن لم تتلق ردا، فالأميركيون لا يرغبون في التعاون ، مما يدعو إلى الأسف.

© REUTERS / Maxim Shemetov بوتين يبحث مع بولتون قضايا الأمن الاستراتيجي والعلاقات الثنائية . وقال بيسكوف للصحفيين: "الأميركيون لا يرغبون في التعاون. وهو شيء يدعونا للأسف، لأن هذا لا يتطابق مع مصالح البلدين ومصالح العالم أجمع".

وأوضح أن الجانب الروسي قدم إلى واشنطن عددًا من المبادرات، بما في ذلك ما يتعلق بالأمن الاستراتيجي والتعاون في مكافحة الجريمة السيبرانية. وقال بيسكوف "كل هذه المبادرات والمقترحات الروسية لم تتلق رداً ".