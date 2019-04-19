وزارة الطوارئ الروسية مستعدة للمساعدة في تحديد أسباب الحريق في نوتردام

أعلن وزير الطوارئ الروسي، يفغيني زينيتشيف، اليوم الجمعة، أن وزارة الطوارئ الروسية على استعداد لإرسال خبراء إلى باريس للمساعدة في تحديد أسباب الحريق وتقييم ثبات بناء كاتدرائية نوتردام.

© AP Photo / Thierry Mallet مسؤول بالشرطة الفرنسية: من المرجح إن "ماس كهربائي" هو سبب حريق كاتدرائية نوتردام

موسكو — سبوتنيك . وقال زينيتشيف خلال لقائه مع السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفي بيرمان: "نوتردام هو أحد أعظم الرموز للتراث الثقافي والروحي العالمي. في حال وجود ضرورة لذلك، فإن وزارة الطوارئ الروسية مستعدة لإرسال مختصيها مع المعدات اللازمة إلى باريس، لتقديم المساعدة اللازمة في تحديد أسباب الحريق وتقييم ثبات الأجزاء المتضررة من بناء وهياكل الكاتدرائية".

هذا واندلع حريق هائل، مساء يوم الإثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا، حيث يزورها ملايين السياح سنوياً. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لكي تنتهي عام 1345، ولعبت دوراً تاريخياً، إذ اعتاد ملوك فرنسا في الماضي، القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها، فأصبحت بذلك أشهر كاتدرائية فرنسية نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.