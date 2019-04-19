تسجيل
22:53 19 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    رئيس جمهورية القرم

    رئيس جمهورية القرم: العقوبات لن توقفنا عن تحقيق أهدافنا

    © Sputnik .
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عقد رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، ظهر اليوم، لقاء مع الصحفيين المشاركين في تغطية مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس، المقام في شبه جزيرة القرم بين 18-20 نيسان/ أبريل الجاري.

    وشكر أكسيونوف جميع الصحفيين على هذا الجهد الذي بذلوه في تغطية المؤتمر، وعزا نجاح المؤتمر إلى التغطية الجيدة من قبل جميع المشاركين في التغطية، فلولاهم لما كان المؤتمر لينجح، كما أثنى على عملهم بايصال الصورة الحقيقية عن القرم إلى العالم، خصوصا في ظل الفعاليات والنشاطات التي يشهدها القرم، ومنها مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس.

    مؤتمر يالطا الإقتصادي
    © Sputnik . Aleksandr Polegenko
    العالم من منظور الشباب في منتدى يالطا
    وأجاب رئيس الجمهورية الروسية على أسئلة الصحفيين، والتي تناولت مختلف القضايا التي تتعلق بالقرم والعقوبات المفروضة عليه وعلى روسيا، وقال: طبعا كنّا نتمنى لو لم تكن هذه العقوبات موجودة، لكان ذاك أتاح لنا الكثير من الإمكانيات، ونحن نتقبل ذلك ونبحث عن طريقنا الخاص، وهذه العقوبات لن توقفنا عن تحقيق اهدافنا، بدعم من روسيا الاتحادية والدول الصديقة. 

    وأكد أكسيونوف أن الجميع مرحب بهم في القرم، ردا على سوْال صحفي إيراني تساءل عن سبب عدم وجود وفد إيراني، ودعا من خلال الصحفي المسؤولين في ايران وجميع الفعاليات الاقتصادية لزيارة القرم، ومناقشة جميع الإمكانيات الاقتصادية ومجالات التعاون بين البلدين.

    وبين رئيس شبه الجزيرة القرم أن جميع الوفود عرضت مشاريع اقتصادية أو توقيع عقود تصديرية إلى شبه جزيرة القرم، وقال: نحن ندرس جميع العروض المقدمة إلينا من جميع الدول، ولنا أولوية الاتفاق على البضائع والمنتجات التي تنتج في روسيا أو جمهورية القرم، وهناك تحليل دقيق لكافة العروض بما يتوافق مع إمكانياتنا، وكان هناك لقاء مع جميع الوفود تقريبا، وسيكون هناك رد على جميع العروض قريبا، واتفقنا مع البعض على استمرار المحادثات حول هذه الاتفاقيات.

    وقد رد أكسيونوف على دعوة أحد الصحفيين البلغار إلى زيارة بلده بلغاريا قائلا: هل يسمحون لي بالدخول؟، ووعده بتلبية الدعوة عندما يكون هناك إمكانية لذلك، ليكمل الصحفي بان الجميع في بلغاريا ضد العقوبات المفروضة على القرم، وبأن البلغار يعبرون شعب القرم كأخوة لهم.

    وردا على سوْال مراسل "سبوتنيك" حول التعاون بين سوريا والقرم في مجال السياحة، قال رئيس جمهورية القرم، كنت في دمشق العام الماضي، وقابلت الرئيس بشار الأسد، تولد لدي انطباع كبير بأن سوريا ذات تاريخ وتقاليد عريقة، وأعتقد بأننا نستطيع بناء تعاون بيننا في مجال السياحة، وستعلمون جميعا بالتفاصيل بعد الاجتماع بالوفد السوري يوم الغد.

    الكلمات الدلالية:
    القرم, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الفيسبوك خزن كلمات سر لملايين مستخدمين إنستغرام بشكل غير مشفر
    فيسبوك يكشف كلمات سر ملايين المستخدمين على إنستغرام
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك