واشنطن تدعو لحظر الطيران من روسيا إلى فنزويلا

دعت واشنطن إلى ضرورة منع وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا.

وأعلنت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، عبر موقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة ترحب بقرار حكومة مالطا رفض السماح لطائرات روسيا بعبور أجواء مالطا إلى فنزويلا.

وأضافت قائلة: ندعو جميع البلدان إلى الاقتداء بما فعلته مالطا.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا لن تتغافل عما فعلته مالطا وستتعامل مع مالطا آخذة في الاعتبار هذه الخطوة غير الودية.

وندد النائب أنطون موروزوف، عضو مجلس النواب الروسي، بما أعلنته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مؤكدا حق روسيا والدول الأخرى في استخدام المجال الجوي الدولي وفقا لقواعد الطيران.

وأشار إلى أن ما قالته المتحدثة الأمريكية قد يعني أن الولايات المتحدة تريد فرض الحصار الجوي على فنزويلا، مؤكدا عدم جواز مثل هذه السياسة.