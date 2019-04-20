مبادرة لإنشاء منصة وسائل إعلام دولية في القرم الروسية

وقال مالكيفيتش، لمحطة " سبوتنيك " الإذاعية في شبه جزيرة القرم على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي: "لقد حان الوقت لفكرة تنظيم المنصة العامة، والتي يمكن أن يطلق عليها منتدى النقاش الدولي، نادي القرم الإعلامي".

وأضاف أنه سيتم دعوة كل من الصحفيين المحليين والأجانب والمدونين والناشطين الاجتماعيين إلى منصة القرم.

وأشار مالكيفيتش إلى أنه: "في هذه المناسبة، يجري مناقشة مسألة عقد منتدى إعلاميا كبيرا في جمهورية القرم هذا العام، مخصصا للاحتفال بالذكرى الخامسة لإعادة التوحيد مع روسيا".

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، حيث يعقد هذا العام خلال الفترة ما بين 18-20 أبريل/ نيسان الجاري، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.