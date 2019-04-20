روسكوسموس تكشف عدد الأقمار الصناعية المتحطمة من عام 1961

وتتألف الأجسام الفضائية من أقمار صناعية نشطة وخارجة عن العمل، والأخيرة أوقفت عن العمل بعد إتمامها دور حاملة للصواريخ أو آلة نقل الحمولة إلى المدار المستهدف.
وقال يوري، في مؤتمر حول الحطام الفضائي في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم "تم تسجيل أول تدمير في عام 1961، ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل حوالي 250 حالة تحطم".
ووفقا له، تحطمت الأجسام الفضائية إما نتيجة لانفجارها، أو بعد اصطدامها بأجسام أخرى.
وأطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي في العالم "سبوتنيك 1" في مدار حول الأرض، عام 1957، وهو عبارة عن كبسولة تزن حوالي 83.6 كيلو غرام، كما أنّه وصل لأبعد نقطة في مداره عن الأرض والتي تبعد مسافة 940 كم، بالإضافة إلى أنه كان يكمل دورة كاملة حول الكوكب كل 96 دقيقة.
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