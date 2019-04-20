لافروف يدعو السلطات المستقبلية في كييف إلى احترام القانون الدولي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن الشيء الرئيسي لمن يفوز بالجولة الثانية القادمة من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم غدٍ الأحد، هو أن تحترم السلطات المستقبلية في كييف القانون الدولي والإلتزامات الدولية.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "الشيء الرئيسي هو امتلاك القدرة للحفاظ على الاتفاقات، وأن يتم احترامها من قبل الحكومة الجديدة أو القديمة، واحترام القانون الدولي وإلتزامات أوكرانيا الدولية".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم استعداد كييف لتنفيذ اتفاقات مينسك يدمر قرارات مجلس الأمن

ومن بين هذه الإلتزامات، ذكر لافروف اتفاقيات "مينسك"، التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الأمن الدولي.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، جرت يوم 31 آذار/مارس. ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية لم يحصل أي من المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات للفوز في الجولة الأولى. وسيشارك في الجولة الثانية التي ستجري يوم 21 نيسان/أبريل، الفائز بالجولة الأولى، فلاديمير زيلينسكي والرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو.

وفقا لاستطلاعات الرأي، فإن أكثر من 70 بالمئة من الأوكرانيين مستعدون لدعم المرشح فلاديمير زيلينسكي، أما الذين قرروا اختيار، بيترو بوروشينكو فهم حوالي 25 بالمئة.