ميدفيديف يصف تفجيرات سريلانكا بـ"جريمة بربرية ليس لها عذر"

أعرب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف عن تعازيه لرئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينغ لأهالي ضحايا التفجيرات في سريلانكا، ووصف الحادث بأنه "جريمة بربرية لا يمكن تبريرها".

ونقل المكتب الصحفي لمجلس الوزراء عن ميدفيدف قوله: "بالنيابة عن الحكومة الروسية، أعرب عن خالص التعازي لأهالي ضحايا الأعمال الإرهابية في سريلانكا. لا يوجد أي عذر لهذه الجريمة الهمجية التي ارتكبت في عيد الفصح الكاثوليكي. إننا نشاطر الشعب السريلانكي الودي الحزن والألم".

وهزت تفجيرات واسعة، صباح اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق.

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".