الخارجية الروسية : هجوم سريلانكا يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب

© REUTERS / YARA NARDI بابا الفاتيكان يدين هجوم سريلانكا الإرهابي ويحث على عودة اللاجئين السوريين

وفقا للبيانات الأولية، لا يوجد مواطنين روس بين الضحايا.

وجاء في بيان الوزارة : "السفارة الروسية في سريلانكا على اتصال مع وكالات إنفاذ القانون المحلية وهي مستعدة لتقديم أي دعم ضروري للمواطنين الروس".

وتابع البيان:"نحن مستائون من الهجوم اللاإنساني من قبل الإرهابيين، لا يوجد مبرر له ولا يمكن تبريره. نعرب عن خالص تعازينا لأقارب الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت الوزارة:"أن الأحداث المأساوية فى سريلانكا تؤكد مرة أخرى على ضرورة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ".

وهزت تفجيرات واسعة، صباح اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق.

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".