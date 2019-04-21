الخارجية الروسية: نتائج الانتخابات الرئاسية تشير إلى أن الأوكرانيين صوتوا للتغيير

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين، اليوم الأحد، أن استطلاعات الرأي في الانتخابات الأوكرانية تشير إلى أن الأوكرانيين صوتوا للتغيير.

وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك":

"أظهرت بيانات استطلاعات الرأي الصادرة في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أن مواطني البلاد صوتوا لصالح التغييرات، والآن جاء دور القيادة الجديدة لتحقيق آمال الناخبين."

وأضاف كاراسين: "هذا ينطبق، بالطبع، على كل من السياسة الداخلية والخارجية للبلاد. هذه مرحلة هامة في التاريخ الأوكراني."

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو وزيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.