نائب روسي: انتخاب زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد يؤدي إلى إعادة العلاقات مع روسيا

وقال كلاشينكوف: "أعتقد أن انتخاب زيلينسكي يمنح روسيا فرصة لإعادة تفعيل علاقاتها مع أوكرانيا".
وكان مركز الاقتراع الوطني أعلن اليوم الأحد فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.
وخاطب المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، رسالة للأوكرانين قال فيها " أعدكم بأني لن أخذلكم".
وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".
وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)