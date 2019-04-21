نائب روسي: انتخاب زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد يؤدي إلى إعادة العلاقات مع روسيا

قال سيرغي كلاشينكوف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الاقتصادية الروسية، إن انتخاب فلاديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد يؤدي إلى إعادة العلاقات مع روسيا الاتحادية.

وقال كلاشينكوف: "أعتقد أن انتخاب زيلينسكي يمنح روسيا فرصة لإعادة تفعيل علاقاتها مع أوكرانيا".

© AP Photo / Dmitry Lovetsky روسيا مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا ولكن بشروطها الخاصة

مضيفا: "مضت 5 سنوات، والآن تأتي قيادة جديدة. وإذا بنينا سياستنا مع أوكرانيا وفقًا للعقل، فستستفيد كلا من روسيا وأوكرانيا من ذلك".

وكان مركز الاقتراع الوطني أعلن اليوم الأحد فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.

وخاطب المرشح الرئاسي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، رسالة للأوكرانين قال فيها " أعدكم بأني لن أخذلكم".

وقال زيلنسكي في كلمة له بعد إعلان تقدمه، "لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.