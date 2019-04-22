مقتل أسرة مكونة من ستة أفراد بينهم ثلاثة أطفال في حريق بقازان

تم العثور على جثث ستة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، أثناء إطفاء حريق في منزل خاص في قازان، اليوم الاثنين.

وبحسب مقر وزارة الطوارئ الروسية في تتارستان، "في الساعة 23.33 بتوقيت موسكو يوم 21 أبريل… وردت رسالة عن حرق مبنى سكني خاص في منطقة أفيسترييتلني في قازان، شارع بيستيل 107 أ. في مبنى سكني خاص من طابق واحد على مساحة 100 متر مربع، يعيش فيه أسرة مكونة من ستة أشخاص".

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وفي أثناء إخماد حريق، تم العثور على جثث رجل "ولد في عام 1985"، وسيدتين "ولدتا في عامي 1983 و1955"، وأيضا 3 أطفال، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.

وفي تمام الساعة "00.22 بتوقيت موسكو" كان الحريق مسيطرا على مساحة 100 متر مربع، وتم القضاء على الحريق بمشاركة 46 رجل إطفاء و13 عربة إطفاء في إخماد الحريق.

ويعتقد المحققون وخبراء الطب الشرعي أن سبب الحريق يرجع للوصلات الكهربائية.