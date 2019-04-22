مورغولوف: روسيا واليابان قادرتان على حل أي قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، في طوكيو، اليوم الاثنين، أن روسيا واليابان قادرتان على حل أي قضية تتعلق بالعلاقات الثنائية إذا بنيا الثقة ولم تسمحا بتسييس المشكلات القائمة.

طوكيو — سبوتنيك. وقال مورغولوف: "بالطبع، المهام التي تقف بيننا ليست سهلة، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار دائمًا المبادئ والتوجيهات التي اتخذت على أعلى المستويات، وهي توسيع نطاق التعاون العملي المتنوع، وبناء الثقة لرفع العلاقات إلى مستوى جديد نوعيًا، وإذا لم نسمح بتسييس بعض القضايا والأخذ بعين الاعتبار بالحقائق القائمة، أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على حل أي مشكلات صعبة وتحقيق نتائج عملية".

ويذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائياً.