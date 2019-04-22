الدفاع الروسية: واشنطن ترفض المشاركة في اجتماع بشأن إزالة مخيم الركبان السوري

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، اليوم الاثنين:

"بالنظر إلى الدور المهم للولايات المتحدة في حل مشكلة مخيم الركبان، فقد أرسلنا دعوة إلى السفارة الأمريكية في موسكو للمشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي. لكن مع الأسف، رفض ممثلو الولايات المتحدة حضور هذا الحدث المهم".

ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة الإصرار على ضرورة حل مشكلة مخيم الركبان في العاصمة الأردنية، عمان، في شكل مشاورات ثلاثية لممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.

وقال ميزينتسيف : "إننا نعتبر العمل دون مشاركة ممثلي الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، دون مشاركة ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية، غير فعال".

وأشار ميزينتسيف أن الولايات المتحدة تتبع سياسة معسكرات الاعتقال في مخيم الركبان السوري قائلا:"تم فرض حظر على حركة المرور على أراضي "الركبان"، ويحظر على سكانها مغادرة المخيم من خلال أي مخارج باستثناء المخرج الرئيسي. كيف نقيِم هذا؟ هذا أمر غير مفهوم تمام: يقولون — من أجل الديمقراطية والإنسانية ، ولكن في الممارسة العملية — هي سياسة معسكرات الاعتقال".