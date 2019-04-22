مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 4 آلاف لاجئ من مخيم الركبان السوري حتى 22 أبريل

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فيكتور كوبتشيشين، أن مركز المصالحة، بالتعاون مع السلطات السورية، نجح للمرة الأولى منذ أربع سنوات على وجود مخيم الركبان في بدء إخراج الناس من هناك.

موسكو-سبوتنيك. قال كوبتشيشين: "حتى 22 نيسان/أبريل، خرج 4345 لاجئا من مخيم الركبان، بما في ذلك 940 رجلا و 1136 امرأة و2269 طفلا".

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: واشنطن ترفض المشاركة في اجتماع بشأن إزالة مخيم الركبان السوري

وأضاف كوبتشيشين: "وحتى هذا الوقت، استلم 1956 لاجئا وثائق جديدة… وعادوا إلى ديارهم".

ووفقا له، تم استيعاب جميع اللاجئين الذين غادروا مخيم الركبان في أربعة مراكز إقامة مؤقتة في محافظة حمص.

وكان رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قال بأن ممثلي الولايات المتحدة رفضوا المشاركة في الاجتماع الثالث حول إزالة مخيم الركبان للاجئين في سوريا.

ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة الإصرار على ضرورة حل مشكلة مخيم الركبان في العاصمة الأردنية، عمان، في شكل مشاورات ثلاثية لممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.