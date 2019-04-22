الخارجية الروسية: الوضع في المخيمات الواقعة تحت سيطرة واشنطن في سوريا كارثي

موسكو — سبوتنيك. وقال تساريكوف خلال اجتماع لمركز التنسيق المشترك الروسي السوري بموضوع عودة اللاجئين إلى سوريا: "رغم الدينامية الإيجابية بشكل عام، يبقى الوضع في بعض الجوانب كارثياً".

وتابع:

"مخيم الهول في محافظة الحسكة مزدحم، عدد اللاجئين القاطنين فيه يزيد على 73 ألف شخص. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يوجد في المخيم نقص حاد بالمياه والغذاء والكادر الطبي، وبالأدوية والمعدات الطبية".

وأشار المتحدث إلى أن مخيم الركبان أيضاً، يشهد وضعاً سيئاً.

وأضاف:

"اللاجئون يتواجدون في ظروف إقامة لا تطاق. يجب التوقف عن منع الناس من مغادرة المخيم".

وأكد بيان مشترك صدر في 27 آذار/ مارس، عن مقر التنسيق الروسي — السوري، حول مخيم الركبان، رفض الولايات المتحدة المشاركة في الاجتماع التنسيقي لإنقاذ سكان مخيم "الركبان" في سوريا.

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.