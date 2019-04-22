إنتاج النفط في روسيا يزداد في عام 2019 بنسبة 0.4 % ليبلغ 558 مليون طن

أشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في توقعات لها حول معدلات التنمية الاقتصادية للبلاد حتى عام 2022، أن عام 2019 سيشهد زيادة في معدل إنتاج النفط بما نسبته 0.4 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي حتى يبلغ حجم الإنتاج 558 مليون طن (ما يعادل 4 مليارات و253 مليون برميل تقريبا).

موسكو — سبوتنيك. وتؤكد الوزارة في تقرير لها "أنه من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج النفط في عام 2019 ما قدره 558 مليون طن بعد أن بلغ في عام 2018 ما قدره 555.7 مليون طن (ما يعادل 4 مليار و235 مليون برميل).

© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" روسيا تقلص إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل في اليوم

وفي عام 2022 من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج النفط، وفقا للمتغير الأساسي، 560 مليون طن (ما يعادل 4 مليار و268 مليون برميل) وقبل حلول عام 2024 — 557 مليون طن (ما يعادل 4 مليار و245 مليون برميل).

وتشير التنمية الاقتصادية الروسية في تقريرها إلى أنه سيكون استنزاف الاحتياطات الاقتصادية والمربحة في مناطق الإنتاج ذات بنية تحتية متطورة (سيبيريا الغربية وجبال الأورال والمناطق المحيطة بنهر الفولغا) هو أحد العوامل الأساسية المؤثرة على معدلات تطور هذا القطاع بالإضافة إلى تعويض الخسائر الناجمة عن ذلك على حساب زيادة مكافئ استرداد النفط في الحقول "الناضجة" وتوسيع مساحات الحفر.

كما سيتأثر هذا القطاع أيضا باستخدام تكنولوجيا جديدة وتدشين حقول جديدة تقع في مناطق بعيدة ذات ظروف عمل صعبة.