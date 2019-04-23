مصدر لـ "سبوتنيك": من المتوقع وصول قطار زعيم كوريا الشمالية "الصفح" إلى فلاديفوستوك غدا الأربعاء

قال مصدر بـ "السكك الحديدية" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "الصفح"، غداً الأربعاء، إلى أقصى شرق روسيا.
وذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية، فجر اليوم، أن الزعيم الكوري "سيقوم قريبا بزيارة روسيا بدعوة من الرئيس، فلاديمير بوتين".
هذا ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصاً إلى أقصى شرق روسيا صباح اليوم، حيث من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
كما أكد الكرملين في 18 من الشهر الجاري أن زعيم كوريا الشمالية سيزور روسيا قبل نهاية الشهر، تلبية لدعوة بوتين دون ذكر أي معلومات إضافية.
كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الإثنين، أن الاستعدادات للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دخلت المرحلة النهائية، وسيعقد قبل نهاية الشهر الجاري.
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