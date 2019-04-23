منظومة صواريخ "إس-400"... لا يفاجئها أي شيء

تنتج روسيا معدات عسكرية لا يوجد لها مثيل في باقي العالم، وفقا لنائب وزير دفاع روسيا.

فمثلا، لا يوجد مثيل لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". ولفت ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، في حديثه لقناة RT إلى أنه لا يوجد هدف إلا وتقدر منظومة "إس-400" على إصابته.

© Sputnik . Павел Лисицын الولايات المتحدة في طريق مسدود بسبب "إس-400"

وصممت هذه المنظومة لإصابة وسائل الهجوم الجوي المتوفرة حاليًا والمستقبلية. ولا يمكن أن يفاجئها شيء لأن رد فعلها سريع جدا وترد في لحظة خاطفة.

وتستطيع منظومة "إس-400" نظريا أن تعترض ما يطير بسرعة تصل إلى 4800 متر في الثانية.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى عدم وجود ما يطير بهذه السرعة في الوقت الراهن.

وأكد أن منظومة "إس-400" قادرة على إصابة جميع أنواع الطائرات والصواريخ.