موسكو: بوتين يلتقي نظيره الكوري الشمالي يوم 25 أبريل في فلاديفوستوك

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم 25 نيسان/أبريل الجاري، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "الآن يمكنني تقديم بعض المعلومات حول كيفية تخطيط الاتصال القادم. سيجري رئيسنا محادثات مع الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي سيزور بلدنان في يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري، في فلاديفوستوك".

© REUTERS / Athit Perawongmetha ظهور الليموزين التي ستقل الزعيم الكوري الشمالي في روسيا (فيديو)

وكان مصدر قد كشف لوكالة "سبوتنيك" أنه من المتوقع وصول قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأربعاء إلى فلاديفوستوك.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل قطار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (المصفح)، غداً الأربعاء، إلى أقصى شرق روسيا.

وأضاف: "يصل القطار في الصباح إلى محطة هسن، ومن ثم يتبع إلى أوسورييسك، من هناك إلى فلاديفوستوك. اليوم حركة القطارات وفقاً للجدول، ويمكن تغير الجدول الزمني أثناء حركة المرور القطار المدرع عبر خط خاسان — أوسوريسك، ثم في قطاع ترانسيب أوسوريسك-فلاديفوستوك".

وذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية، فجر اليوم، أن الزعيم الكوري "سيقوم قريبا بزيارة روسيا بدعوة من الرئيس، فلاديمير بوتين".

وأضافت الوكالة أن كيم سيجري خلال الزيارة محادثات مع بوتين، دون الكشف عن أية تفاصيل بخصوص موعد اللقاء وجدول أعماله.

ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصاً إلى أقصى شرق روسيا صباح اليوم.