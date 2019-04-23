بوتين يلتقي السيسي 26 أبريل في الصين

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للصين في 26 نيسان/ أبريل، حيث سيبحثان تنمية العلاقات بين روسيا وإفريقيا.

© Sputnik . The Egyptian presidency مصر: توقيع العقد الأخير لمشروع الضبعة النووي مع روسيا خلال أيام . وقال أوشاكوف للصحفيين: "الاتصالات مع الرئيس المصري هامة، ومفيدة بالنسبة لنا. فدائما نبحث الموضوعات الهامة".

وأشار مساعد الرئيس إلى أن الاجتماع المقبل له أهمية خاصة.

وأكد أوشاكوف أن: "الرئيس المصري، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، وافق على أن يصبح رئيسًا مشاركًا لقمة روسيا — إفريقيا المقرر عقدها في تشرين الأول/ أكتوبر في سوتشي".