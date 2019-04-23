أربعة منها قاتلة... أكثر من 60 حادثا وقع في القطاع النووي الروسي عام 2018

أعلن المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، أن أكثر من 60 حادثا، أربعة منها كانت قاتلة، وقعت في قطاع الصناعة النووية في روسيا عام 2018.

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سوتشي — سبوتنيك . وأشار ليخاتشيوف، متحدثاً في الجلسة العامة، إلى أن المؤسسة الحكومية تساهم في تحسين إحصاءات الحوادث الصناعية والسلامة المهنية.

وقال ليخاتشيوف، في إطار أسبوع السلامة المهنية لعموم روسيا: "نسبة تكرار الحوادث، أي أن عدد انتهاكات السلامة المهنية، لكل 1000 شخص لدينا خمس مرات أقل بالمقارنة مع النسبة بالبلد، والديناميات تتحسن باستمرار وبشكل إيجابي، ولكن لا تزال هناك خسائر، وهناك خسائر لا يمكن تعويضها. في العام الماضي، كان هناك 66 حادثا في هذه الصناعة، ويبدو، هذا قليل بالنسبة إلى صناعة تتكون من 300 ألف، لكن هذه 66 مأساة للأسر، أربعة منها خسائر لا يمكن تعويضها".

© Sputnik . Alexei Danichev رئيس شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف

وشدد ليخاتشيوف، على أن كل من هذه الحوادث هي مادة لدراسة جدية وتحليل على مستوى إدارة المؤسسة الحكومية.

هذا وتعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية، حيث نفذت عمليات توريد تقدر قيمتها بـ 133 مليار دولار أمريكي، خلال 10 سنوات.