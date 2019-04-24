الزعيم الكوري الشمالي حول زيارته لروسيا: نأمل أن تكون الزيارة بناءة وفعالة

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، اليوم الأربعاء عن آمله مناقش مسائل التسوية في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز التعاون خلال لقائه مع الرئيس الروسي.

© REUTERS / Athit Perawongmetha ظهور الليموزين التي ستقل الزعيم الكوري الشمالي في روسيا (فيديو)

وقال كيم جونغ اون في مقابلة مع " روسيا-24 ": "آمل ان تكون الزيارة ناجحة ومفيدة وآمل خلال المباحثات مع الرئيس بوتين المحترم مناقشة قضايا التسوية في شبه الجزيرة الكورية وتطوير علاقاتنا الثنائية".

ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصا إلى الشرق الأقصى الروسي، صباح أمس الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وفلاديفوستوك أقرب مدينة روسية كبيرة للشريط الحدودي الضيق الذي تتقاسمه روسيا وكوريا الشمالية ويمكن الوصول إليها من الحدود بالقطار وهو وسيلة المواصلات الدولية المفضلة لكيم.

وتشارك روسيا منذ سنوات في الجهود الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. وشاركت موسكو فيما يسمى بالمحادثات السداسية إلى جانب الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين والتي عقدت آخر مرة في 2009.