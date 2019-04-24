بيسكوف: بوتين سيبني خط تواصل مع الرئيس الجديد لأوكرانيا انطلاقا من خطواته

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال بخصوص تصرفات وتصريحات زيلينسكي: "على أي حال، فإن الرئيس الروسي كشخص يحدد السياسة الخارجية للدولة الروسية، ويحدد، بما في ذلك، اتجاه السياسة بخصوص أوكرانيا، سيقوم ببناء خط تواصله مع قيادة أوكرانيا على وجه التحديد على أساس هذه التصريحات والإجراءات الملموسة ".

© Sputnik . روسيا تتمهل بتهنئة زيلينسكي الفائز بالرئاسة الأوكرانية

يذكر أن الموقف الروسي من النتائج الأولية للانتخابات الأوكرانية اتسم بالتفاؤل إذ رأى رئيس الوزراء دميتري مدفيديف أن هناك فرصة لتحسين العلاقة بين أوكرانيا وروسيا، على أساس التعقل والصدق والنهج العملي وتحمل المسؤولية وفق الحقائق السياسية في أوكرانيا، مع الأخذ بالاعتبار القيمة العميقة للعلاقات بين الشعبين الروسي والأوكراني.

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي فاز بفارق كبير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، على منافسه الرئيس الحالي، بيوتر بوروشينكو، وذلك بحصوله على نسبة 73.21 في المئة من الأصوات بعد فرز 99 في المئة من أصوات الناخبين، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، في حين صوت لصالح الرئيس الحالي للبلاد، بيوتر بوروشينكو، 24.46 في المئة من الناخبين.