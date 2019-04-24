جنرال روسي للدبلوماسي الأمريكي: حاملات طائراتكم تحت رحمة مدافعنا

واعتبر بوبوف أن الواقع العسكري يعكس كل الأمور ويدحض السيطرة والنفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، حيث لروسيا وجود أقوى من خلال الغواصات النووية.
وقال بوبوف: "حاملات الطائرات الروسية مثلا عندما تدخل منطقة نفوذ ليست لها وتعد تهديدا لروسيا، فتدخلها بمرافقة ودعم بحري مدعوم من الغواصات النووية والسفن البحرية المختلفة.
وأشار بوبوف إلى أن حاملات الطائرات تعد قوة استراتيجية مهمة، لكنها بحاجة لدعم ومرافقة ليتم حمايتها من التهديدات.
وانتقد بوبوف تصريحات الدبلوماسي الأمريكي هانتسمان الذي اعتبر أن روسيا تقوم بتقويض الوضع في الشرق الأوسط من خلال سياستها، معتبرا أن ما يحصل هو العكس تماما والولايات المتحدة هي المسؤول الأول عن تدهور الوضع في تلك المنطقة.
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