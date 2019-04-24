جنرال روسي للدبلوماسي الأمريكي: حاملات طائراتكم تحت رحمة مدافعنا

بعد إطلاق دبلوماسي أمريكي تهديدات مباشرة لروسيا حول وجود حاملات الطائرات الأمريكية في البحر المتوسط والتي قادرة، برأيه، على مواجهة النفوذ السياسي الروسي في المنطقة.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers تهديدات أمريكا: كل حاملة طائرات تحمل 100 ألف طن من أدوات الضغط الدبلوماسي

رد الجنرال الروسي المتقاعد، فياتشيسلاف بوبوف، على السفير الأمريكي في موسكو هانتسمان ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة بحاملات طائراتها تغيير سياسة روسيا في الشرق الأوسط والمنطقة.

واعتبر بوبوف أن الواقع العسكري يعكس كل الأمور ويدحض السيطرة والنفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، حيث لروسيا وجود أقوى من خلال الغواصات النووية.

وقال بوبوف: "حاملات الطائرات الروسية مثلا عندما تدخل منطقة نفوذ ليست لها وتعد تهديدا لروسيا، فتدخلها بمرافقة ودعم بحري مدعوم من الغواصات النووية والسفن البحرية المختلفة.

وأشار بوبوف إلى أن حاملات الطائرات تعد قوة استراتيجية مهمة، لكنها بحاجة لدعم ومرافقة ليتم حمايتها من التهديدات.

وانتقد بوبوف تصريحات الدبلوماسي الأمريكي هانتسمان الذي اعتبر أن روسيا تقوم بتقويض الوضع في الشرق الأوسط من خلال سياستها، معتبرا أن ما يحصل هو العكس تماما والولايات المتحدة هي المسؤول الأول عن تدهور الوضع في تلك المنطقة.