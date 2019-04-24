تسجيل
15:15 24 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    غواصة نووية مسيرة بوسيدون، 20 فبراير/ شباط 2019

    روسيا تحرز سلاحا لا يتعرض مالكه إلى العدوان (فيديو)

    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    خطت روسيا خطوة أخرى نحو إحراز سلاح فريد يخشاه أعداء روسيا.

    وتمثلت هذه الخطوة في إنزال غواصة جديدة إلى الماء. وتم ذلك في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان من عام 2019، حيث شاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعد نزول الغواصة الجديدة التي تحمل اسم مدينة بلغورود إلى الماء في حوض بناء السفن بمدينة سيفيرودفينسك في شمال شطر روسيا الأوروبي.

    وتوكل إلى غواصة "بلغورود" مهمة كبيرة، إذ يتعين عليها أن تكون وسيلة نقل سلاح في غاية الخطورة أطلق عليه اسم "بوسيدون".

    سلاح رهيب

    وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن عن وجود هذا السلاح في العام الماضي، عندما عُرف هذا السلاح باسم "ستاتوس 6". وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس الدولة الروسية إتمام أعمال بناء غواصة "بلغورود" التي ستحمل السلاح الجديد إلى مكان مناسب لإطلاقه عند الضرورة.

    وما اصطلح على تسميته "بوسيدون" عبارة عن غواصة صغيرة خالية من طاقم بشري تشبه الطوربيد الكبير القادر على حمل السلاح النووي.

    ويستطيع طوربيد "بوسيدون" أن يسير على عمق 1000 متر بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. وبالتالي فإن هذا الطوربيد أو الغواصة الروبوتية يستطيع الوصول إلى هدفه في الخفاء.

    طوربيد نهاية العالم

    ويصل مدى "بوسيدون" إلى 10000 كيلومتر. وقدّر خبراء البنتاغون (وزارة دفاع الولايات المتحدة الأمريكية) قوة رأسه النووي بـ10 ميغا طن، أي أنه قادر على تدمير مدينة ساحلية كبيرة.

    ويزيد من خطورة "بوسيدون" أنه يستطيع تغيير مساره أفقيًا وعموديًا بصفة مستمرة وهو ما يحول دون اعتراضه ويكاد يستبعد إمكانية مقاومته.

    وربما لم يكن مصادفة أن تصف وسائل الإعلام الغربية السلاح المبتكر الروسي الجديد بـ"طوربيد نهاية العالم" و"ماكينة يوم القيامة".

    وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" إن منظومة "بوسيدون" التي تضم غواصة "بلغورود" والطوربيدات الروبوتية، ستدخل الخدمة في القوات البحرية الروسية في نهاية عام 2020 أو بداية عام 2021 بعد أن تجتاز سلسلة الاختبارات.

    طوربيد بوسيدون
    وزارة الدفاع الروسية
    طوربيد "بوسيدون"

    التكتيك غير المتوقع

    وبعد انضمام غواصة "بلغورود" مع طوربيدات "بوسيدون" إلى الأسطول الروسي سيغير الأخير تكتيك عملياته التي ستغدو مفاجئة وغير متوقعة للعدو، إذ أن روبوت "بوسيدون" القادر على تدمير حاملات الطائرات في البحر والمنشآت الساحلية سيتيح للأسطول أن يحارب العدو عن بعد من دون أن يقترب منه وحتى من دون أن يغادر قواعده.

    وتعتبر منظومة "بوسيدون" من الأسلحة الرادعة التي تمكّن روسيا من ضرب كل من يعتدي عليها وتكبيد المعتدي خسائر تُثنيه عن مواصلة العدوان.

    يوم الأسطول

    يعتبر الثالث والعشرون من أبريل 2019 بمثابة يوم الأسطول في روسيا. ذلك أن هذا اليوم شهد بدء العمل في بناء سفينتين حربيتين جديدتين هما "فاسيلي تروشين" و"فلاديمير أندرييف"، في مصنع "ينتار" بمدينة كالينينغراد، وبدء العمل في بناء فرقاطتين جديدتين هما  "أدميرال أميلكو" و"أدميرال تشيتشاغوف"، في مصنع "سيفيرنايا فيرف" بمدينة بطرسبورغ، وإنزال غواصة "بلغورود" إلى الماء.

    وفي ما يخص غواصة "بلغورود"، فإنها لن تكون الوحيدة في مجال اختصاصاتها، إذ لا بد من إنشاء غواصات أخرى مهيأة لحمل روبوتات "بوسيدون".

     

     

    انظر أيضا:

    تحديد منصة إطلاق "بوسيدون" الروسي
    تحديد الهدف الحقيقي لـ"بوسيدون يوم القيامة"
    بوسيدون الروسي يخيف أمريكا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, غواصة, أسلحة, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    صندوق النقد الدولي يحكم أوكرانيا
    صندوق النقد الدولي يحكم أوكرانيا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك