روسيا تحذر الدول التي نشرت نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي

وقال بوزنخير خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي "أحد العوامل السلبية للأمن الإقليمي يتمثل في ارتفاع مستوى التهديدات للدول التي يتم نشر أو ستنشر وسائل الدفاع الصاروخي الأمريكية على أراضيها. يجب أن يكونوا على دراية بأن مجمعات الدفاع الصاروخي المعلوماتي هي أول المنشآت التي تتعرض للقصف".

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation