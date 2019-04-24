تسجيل
18:29 24 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ،

    ردود أفعال الصحف الأجنبية على زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

    © Sputnik . Vitaly Ankov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه مساء اليوم إلى فلاديفوستوك، حيث من المقرر أن يلتقي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون غدا بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

    وقال بيسكوف، للصحفيين "الليلة، بعد التحدث مع المشرعين، سيتوجه الرئيس إلى فلاديفوستوك للقاء كيم جونغ أون. أنتم تعرفون، أنه وصل بالفعل إلى هناك. وستُعقد المباحثات".

    استعراض عسكري في بيونغ يانغ
    © Sputnik . Ilja Pitalev
    كوريا الشمالية تعول على تعاون مثمر مع روسيا في المجال العسكري
    يشار إلى أن بوتين زار كوريا الشمالية في يوليو من عام 2000. بعد ذلك، حافظت روسيا على علاقات دافئة إلى حد ما مع بيونغ يانغ، وعلى وجه الخصوص قدمت مساعدات إنسانية هناك، لكن لم يكن هناك تعاون اقتصادي جدي بين البلدين.

    ويلتقي الزعيمان بعد شهرين تقريبًا من محادثات كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. حيث كان الاجتماع الأول في صيف عام 2018، ووعد الزعيم الكوري ترامب بأن تتخلى كوريا الشمالية في المستقبل القريب تمامًا عن الأسلحة النووية، وأن السلام سوف يسود في شبه الجزيرة الكورية.

    لكن الاجتماع التالي في فبراير 2019، لم يجلب أية نتيجة، حيث أعلن ترامب أن المفاوضات يجب أن تتوقف قبل الموعد المحدد، لأن الجانبين لم يتفقا على شروط رفع العقوبات عن بيونغ يانغ. بعد الاجتماع بفترة وجيزة، أعلنت كوريا الديمقراطية عن الاختبار الناجح للأسلحة الموجهة التكتيكية الجديدة.

    انطلاقا من هنا، يرى معظم الخبراء أن المحادثات المقبلة بين بوتين وكيم جونغ أون محاولة من جانب الأخير "للتعويض" عن المفاوضات الفاشلة مع ترامب.

    ووفقا لوكالة " أسوشيتد برس"، تريد كوريا الشمالية زيادة تجارتها مع روسيا عشر مرات بحلول عام 2020 (أي ما سيصل إلى مليار دولار). وفي الوقت نفسه لم تبد روسيا من قبل اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع المشتركة واسعة النطاق مع كوريا الشمالية.

    ووفقا للصحيفة، فإن كيم يريد أن يناقش مع الرئيس الروسي مصير عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين الذين يعملون في روسيا. حيث حسب قرار من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يعود هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم قبل نهاية عام 2019.

    قطار زعيم كوريا الشمالية
    © REUTERS / Stringer
    قطار زعيم كوريا الشمالية المصفح يعبر الحدود الروسية
    وأضافت الصحيفة أن الزعيم الكوري قد تأخر كثيرا بلقائه مع الرئيس الروسي. وأن كيم أعلن منذ عام ونصف العام أنه سيخرج البلاد من العزلة الاقتصادية ، وبدأ بالاتصالات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين.  مشيرة إلى أن قراره الاجتماع مع بوتين، كان جراء فشل المفاوضات مع الدول الأخرى. ومن ناحية أخرى، فقد يكون التعاون لروسيا مع كوريا الشمالية مفيدًا من أجل إضعاف نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، والتذكير بأن روسيا لاعب رئيسي بالمنطقة.

    بينما اعتبرت صحيفة " Deutsche Welle" أن روسيا وكوريا الشمالية تريدان الوصول إلى موارد الطاقة في كلا البلدين، حيث موسكو مهتمة بالمعادن الأرضية النادرة من جهة، وبيونغ يانغ تحتاج إلى الكهرباء والاستثمار الروسي من جهة أخرى.

    ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن محلل من مركز هنري ستيمسون الأمريكي، ديفيد كيم، فإنه يعتقد أن كيم جونغ أون يريد أن يظهر للصين أنها ليست الشريك الوحيد وقال " كيم لا يريد أن يضع كل البيض في سلة واحدة". مضيفا أنه وفي الوقت نفسه، أن 93% من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية مع الصين، والتي لا تستطيع الآن تزويد الجمهورية بالدعم الدبلوماسي الكامل لأنها عالقة في الحروب التجارية مع الولايات المتحدة.

    وأعلنت صحيفة "بي بي سي" أن البرنامج النووي الكوري الشمالي هو أحد القضايا الرئيسية في الاجتماع بين بوتين وكيم جونغ أون. وأضافت أن الكرملين لا يعتقد أن بيونغ يانغ ستتخلى تمامًا عن الأسلحة النووية، لذلك يريدون هناك " استقرار الوضع مع الحفاظ على الوضع الراهن".

    وفي الوقت نفسه، تشعر كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين "بالقلق" من حقيقة أن كوريا الشمالية هي قوة نووية.

    كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن المفاوضات الناجحة مع كوريا الشمالية ستصب في مصلحة بوتين. وأن الرئيس الروسي سوف يكون قادرًا على تقديم الاجتماع مع كيم جونغ أون على عودة روسيا لوضع "القوة الدبلوماسية العالمية".

    وكان قطار زعيم جمهورية كوريا الشمالية قد وصل إلى فلاديفوستوك حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت موسكو). وبعد مراسم الترحيب، توجه كيم جونغ أون إلى جزيرة "روسكي".

    وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، سيكون المحور الأساسي للمحادثات المرتقبة، يوم 25 نيسان/أبريل، بين بوتين، و جونغ أون، الحل السياسي والدبلوماسي للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز العلاقات الثنائية.

    وتشارك روسيا منذ سنوات في الجهود الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. وشاركت موسكو فيما يسمى بالمحادثات السداسية إلى جانب الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين، والتي عقدت آخر مرة في 2009.

    الكلمات الدلالية:
    زيارة الزعيم الكوري إلى روسيا, زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى موسكو, فلاديمير بوتين, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    100 ألف طن من الحديد هي دبلوماسية أمريكيا في البحر المتوسط
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك