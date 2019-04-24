موسكو: صناعة منظومة "إس-500" في المرحلة النهائية

صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن صناعة نظام الدفاع الجوي "إس-500" في مراحلها النهائية.

وقال الوزير للصحفيين عقب جلسة للحكومة "الحديث يدور حول الانتهاء من التجارب وبعدها بدء الإنتاج الضخم".

وينتمي ما يسمى "إس-500" إلى الجيل الجديد من منظومات الدفاع الجوي، وتقدر على اعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة (كروز) والأهداف الجوية الأخرى.

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يصل مدى صواريخ "إس-500" إلى 600 كيلومتر. وتستطيع منظومة "إس-500" أن تكتشف وتعترض 10 أهداف باليستية سريعة جدا (7 كيلومترات في الثانية) في آن واحد، وتقدر على تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.

وستتفوق منظومة "إس-500" تفوقا كبيرا على نظيرتها الروسية "إس-400" ومنظومة "باتريوت" الأمريكية في المواصفات.