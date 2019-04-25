بوتين: تعرب بعض الدول عن مطالبها بالقيادة العالمية وتحاول فرض قيمها بالقوة

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بوتين: تعرب بعض الدول عن مطالبها بالقيادة العالمية وتحاول فرض قيمها بالقوة

يتبع…