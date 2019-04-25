بوتين: منذ بداية فصل الربيع تأزم الوضع بسب الحرائق في إقليم زابايكاليه

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع في إقليم زابايكاليه صعب بسبب الحرائق التي نشبت منذ بداية فصل الربيع، وامتدت إلى 17 منطقة سكنية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع بشأن هذه الحرائق: "سنناقش خلال الاجتماع القصير المهم القضايا المتعلقة بالتغلب على مخلفات الحرائق في إقليم زابايكاليه. منذ بداية هذا الربيع… أصبح الوضع مع الحرائق معقداً، وبسبب ارتفاع درجة الحرارة والرياح القوية في الأسبوع الماضي امتدت الحرائق إلى 17 منطقة سكنية… وتضررت المباني السكنية والمباني غير السكنية".

© AP Photo / Hassan Ammar معالم دينية تاريخية في العالم تضررت من حرائق وحروب 11

وأكد الرئيس الروسي أنه يجب دفع تعويضات للسكان الذين فقدوا المواشي أثناء الحرائق.

وأضاف بوتين: "يعيش الناس هناك بشكل متواضع، سأطلب إدراج هذا البند خلال وضع الميزانية للتغلب على العواقب".

وأشار الرئيس إلى أنه يجب أخذ عين الاعتبار البنية التحتية خلال إعادة تأهيل المناطق التي دمرتها الحرائق، مؤكدا، "أتوقع تنفيذ جميع أعمالنا بسرعة لإعادة بناء القرى".

يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت بسبب حرائق الغابات في إقليم زابايكاليه التي اجتاحت المنطقة في 19 نيسان/أبريل، وانتشرت بسبب رياح عاصفة وصلت سرعتها إلى 28 متر في الثانية، اجتاحت حرائق السهوب جنوب وجنوب شرق الإقليم، وتأثرت بالحرائق 17 منطقة سكنية، ودمّر 94 منزل سكني و 17 منزلاً غير سكني و59 مبنى و 68 مزرعة للماشية، ونفق أكثر من 3.2 ألف رأس من الماشية، وأصيب 34 شخصًا من الحرائق.