وصول الرئيس بوتين إلى جزيرة روسية للقاء زعيم كوريا الشمالية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل على متن مروحية إلى جزيرة روسية للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

موسكو — سبوتنيك. وقال مراسل سبوتنيك من موقع الحدث، أن المروحية نقلت الرئيس إلى الجزيرة حيث سينطلق إلى مركز الاجتماع بموكبه.

© Sputnik . Alexey Druzhinin الكشف عن الوقت المخصص لمحادثات بوتين مع زعيم كوريا الشمالية

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بعد قليل في فلاديفوستوك ما بين الساعة الثانية عشر والثالثة عشر بالتوقيت المحلي، حوالي الساعة 6-7 صباحا بتوقيت موسكو.

وأعلن مصدر مطلع على مسار التحضير للقمة الروسية-الكورية الشمالية، الأربعاء، أنه تم تخصيص أقل من ساعة واحدة لإجراء محادثات بصيغة ثنائية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وبعد ذلك ستستمر المفاوضات بشكل موسع.

وكان مصدر في إدارة إقليم بريمورسكي الروسي قد أعلن لوكالة سبوتنيك، أمس الأربعاء، أن القطار المصفح الذي يقل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عبر الحدود الروسية وتوقف عند محطة السكك الحديدية "حاسان".