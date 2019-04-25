بوتين خلال لقاء كيم: متأكد من أن الزيارة ستخدم تطور العلاقات الثنائية

موسكو-سبوتنيك.قال بوتين: ""أنا واثق من أن زيارتكم إلى روسيا اليوم ستخدم تطور العلاقات الثنائية وتساعدنا على فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وما يمكننا القيام به معا،
وما الذي يمكن أن تفعله روسيا لدعم تلك العمليات الإيجابية التي تحدث اليوم".
وهنئ بوتين كيم بإعادة انتخابه رئيسا مجلس الدولة الكوري الشمالي.
وأضاف بوتين: "سعيد برأيتكم في روسيا. لقد اتفق زملاؤنا منذ فترة طويلة على هذا الاجتماع. لكن ، أولا وقبل كل شيء ، أود أن أهنئكم على انتخابكم لمنصب رئيس جمهورية كوريا الشمالية.
لقد بعثت لكم رسالة بهذه المناسبة ، لكنني أود أن أهنئكم مرة أخرى شخصيا".
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