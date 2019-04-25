موسكو: شجب الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان

وقال سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في كلمة له أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم الخميس:

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الاستخبارات الروسية ترصد استعدادات لعملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا

"إن قرار الولايات المتحدة بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وكذلك انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد، يقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

وليس هذا فقط، بل تهدد قرارات وأفعال واشنطن "مبدأ حل الأزمات من خلال المحادثات المتعددة الأطراف"، كما أشار إلى ذلك ناريشكين.

وأشار ناريشكين إلى أن سبب مثل هذه القرارات يرجع إلى "عدم رغبة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في الإقرار بحتمية إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب".