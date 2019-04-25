بوتين: كيم جونغ أون شخص منفتح

وقال بوتين عقب مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية:

"الرئيس كيم جونغ أون شخص منفتح بما فيه الكفاية، ويقود مناقشة حرة حول جميع القضايا التي كانت على جدول الأعمال: عن العلاقات الثنائية والمسائل المتعلقة بمسائل العقوبات، والأمم المتحدة، وعلاقاته مع الولايات المتحدة، وبالطبع، عن الموضوع الرئيسي، حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وأشار بوتين إلى أنه تحدث مع كيم جونغ أون بتفصيل كبير، حيث تناول الجوانب المختلفة لجميع هذه المشاكل.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة مسائل تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومشاكل التعاون الإقليمي.