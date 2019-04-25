سوريا تنتصر في معركة الحفاظ على وحدتها

ترى روسيا أنه من الضروري أن يساعد المجتمع الدولي سوريا في مكافحة ظاهرة التطرف والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، في كلمة له أمام المشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن الدولة السورية تمكنت بمساعدة روسيا، من المحافظة على سلامتها.

© Sputnik . Ali Hassoun موسكو: شجب الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان

كما مدت روسيا يد العون إلى سوريا خلال حربها ضد الإرهاب.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية نقلا عن رئيس دائرة العمليات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال ستانيسلاف غاجيمحمدوف، أن الفضل الرئيسي في دحر الإرهاب يعود إلى الشعب السوري والجيش العربي السوري الذي حرر أكثر من 60 في المئة من أراضي البلاد من سيطرة الإرهابيين، بمساعدة فصائل المقاومة الشعبية والقوات الجوية الروسية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول العسكري الروسي شدد على ضرورة دحر المجموعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في ادلب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يعرقلون ذلك بشتى السبل.