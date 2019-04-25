شويغو: العلاقات مع الصين ترتقي إلى "مستوى غير مسبوق"

ووفقا له، فإن وزارة الدفاع الروسية تولي اهتماما خاصا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى حول تطوير التعاون في المجال العسكري.
وأضاف وزير الدفاع الروسي:
"نقوم بانتظام بأنشطة مشتركة للتدريب العملي والقتالي، ومشاورات بين هيئتي الأركان العامة، ونجري تبادلًا نشطًا للوفود العسكرية من مختلف الأنواع وفروع القوات، ونواصل التعاون بين المدارس العسكرية".
وأفاد أيضًا، بأن المؤسسة العسكرية الروسية راضية عن تعاون الدولتين في المسار العسكري في إطار منظمة شنغهاي للتعاون و" إس إم أو أ- بليوس" [فريق الخبراء لمكافحة الإرهاب].
ويواصل مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي أعماله في اليوم الأخير له منذ 23 نيسان/أبريل، بحضور أكثر من ألف مشارك من 100 دولة، بما في ذلك ووزراء دفاع أكثر من 35 بلدا، وتشكل قضايا الأمن الدولي أهم مواضيع مناقشة المشاركين.
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