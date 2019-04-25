شويغو: العلاقات مع الصين ترتقي إلى "مستوى غير مسبوق"

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا والصين ترتقي إلى مستوى عال جديد غير مسبوق، وتصبح عاملاً مهماً في ضمان السلام والأمن الدوليين بفضل قادة البلدين، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك الاستراتيجي الرئيسي لروسيا على الساحة العالمية.

موسكو- سبوتنيك . وقال شويغو خلال لقائه مع وزير الدفاع الصيني، الفريق أول وي فنج هه، على هامش مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي: "نحتفل هذا العام بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وبفضل جهود قادة روسيا والصين، وصلت هذه العلاقات اليوم إلى مستوى عال جديد غير مسبوق، لتصبح عاملا هاما في ضمان السلام والأمن الدوليين".

ووفقا له، فإن وزارة الدفاع الروسية تولي اهتماما خاصا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى حول تطوير التعاون في المجال العسكري.

وأضاف وزير الدفاع الروسي:

"نقوم بانتظام بأنشطة مشتركة للتدريب العملي والقتالي، ومشاورات بين هيئتي الأركان العامة، ونجري تبادلًا نشطًا للوفود العسكرية من مختلف الأنواع وفروع القوات، ونواصل التعاون بين المدارس العسكرية".

وأفاد أيضًا، بأن المؤسسة العسكرية الروسية راضية عن تعاون الدولتين في المسار العسكري في إطار منظمة شنغهاي للتعاون و" إس إم أو أ- بليوس" [فريق الخبراء لمكافحة الإرهاب].

ويواصل مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي أعماله في اليوم الأخير له منذ 23 نيسان/أبريل، بحضور أكثر من ألف مشارك من 100 دولة، بما في ذلك ووزراء دفاع أكثر من 35 بلدا، وتشكل قضايا الأمن الدولي أهم مواضيع مناقشة المشاركين.