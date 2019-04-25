الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة بتسوية سلمية في ليبيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا مستعدة للمساهمة في التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا، باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس:

"موقفنا لم يتغير. نحن نأمل التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا، باستخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية، بعيدا عن العنف، وقد عبرنا مرارًا وبالتفصيل عن النهج الذي نتبعه في هذه المسألة".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.