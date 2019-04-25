لافرينتيف: تم التحقق من العمليات العسكرية في إدلب والضربات ضد الإرهابيين مستمرة

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه قد تم التحقق من العمليات العسكرية في إدلب وقد نفذت ضد الإرهابيين مع مراعاة أمن المدنيين، وأن الضربات الموجهة ضد الإرهابيين في إدلب مستمرة.

نورسلطان — سبوتنيك. وقال لافرينتيف للصحفيين اليوم الخميس:

"بالطبع لم يتم التخلي عن مسألة مكافحة الإرهاب في جدول الأعمال، بل تمت مناقشتها على جميع المستويات تقريبًا في سياق المشاورات مع جميع الوفود. بادئ ذي بدء، إنها مرتبطة بالحالة الصعبة التي تشهدها محافظة إدلب، حيث يسيطر الآن تنظيم إرهابي هيئة تحرير الشام (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) على أكثر من 90 بالمئة من أراضيها".

وأضاف لافرينتيف: "بالنسبة للغارات الجوية على عدة مواقع في إقليم إدلب، يتم تطبيقها فقط لغرض تدمير الجماعات الإرهابية، إنها أعمال ضد المتطرفين، وضد الإرهابيين الذين اختبؤوا هناك. ويتم التحقق من هذه العمليات القتالية وتنفيذها".

وبدأت جولة جديدة من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا، اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.