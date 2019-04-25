نيبينزيا: إصدار جوازات سفر روسية لمواطني دونباس لا يشكل تهديدا للأمن

أعلن مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الخميس، إن مسألة إصدار جوازات سفر روسية لمواطني دونباس ليست مسألة مطروحة للنظر فيها باجتماع لمجلس الأمن الدولي، كونها لا تهدد السلام والأمن.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "إصدار جوازات سفر روسية في دونباس لا تهدد السلام والأمن".

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وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، اليوم الخميس، أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين الذين أعربوا من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية عن موقفهم السلبي تجاه سياسة الرئيس الحالي، بيوتر بوروشينكو.

وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي: "موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين. أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية فإنها ستتوقف على الخطوات العملية التي تخطوها كييف وعن استعداد القيادة الأوكرانية الجديدة لتحمل المسؤولية عن القرارات التي تتخذها وعن تنفيذ الاتفاقات الدولية، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بتسوية الأزمة في دونباس بناء على مجموعة الإجراءات التي تم صياغتها في مينسك والتي وافق عليها، وأشدد على ذلك، مجلس الأمن الدولي.