مدرعة روسية جديدة تحقق ما يفوق التوقعات

وقال ألكسندر كراسوفيتسكي، مدير عام الشركة الصناعية العسكرية التي صنعت عربة "بوميرانغ" لـ"سبوتنيك" إن "بوميرانغ" اجتازت اختبارات تمهيدية بنجاح.

© Sputnik . Karina Yunes العالم يتوسع في استخدام مدرعات "نمر"

وأظهرت العربة خلال الاختبارات التمهيدية ما يفوق التوقعات.

وأوضح مدير عام الشركة أن العربة فاقت التوقعات في ما يخص السرعة واجتياز العوائق.

وفي ما يخص المواصفات الأخرى أكدت الاختبارات مطابقة العربة لها.

وصممت عربة "بوميرانغ" لتسير على الطريق المعبد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة بينما تبلغ سرعتها التصميمية حين تسير على الأرض الوعرة 50 كيلومترا في الساعة.

وخصصت عربة "بوميرانغ" لنقل الجنود في ميدان القتال، وتملك إمكانيات تفوق إمكانيات ناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر 80"، مثلا. وينزل الجنود منها من الخلف وليس من جانبها، وهو ما يجعل خروجهم إلى ميدان القتال أكثر أمنًا.

وأضاف مدير عام الشركة أن عربة "بوميرانغ" ستخضع للاختبار الرسمي خلال العام الحالي.