بالصور... من هي حسناء الحرس الوطني الروسي

فازت الحسناء آنا خرامتسوفا من مدينة يكاترينبورغ في أول مسابقة جمال نظمت في روسيا بعنوان "حسناء الحرس الوطني".

وقال المكتب الصحفي لإدارة الحرس: "وفقا لنتائج التصويت، فازت المجندة برتبة مساعد في قسم الشرطة التابعة لمديرية الحرس الروسي في منطقة الأورال التابعة لقوات الحرس الوطني الروسي آنا خرامتسوفا بعدد أصوات يتجاوز 57 ألف شخص".

وشاركت في المسابقة أكثر من ألف امرأة من جنود وموظفي الحرس الوطني من جميع أرجاء روسيا.

وأقيمت المسابقة على مرحلتين: في المرحلة الأولى طلب من المشاركات التحدث عن تجاربهم وإنجازاتهم في العمل، وفي المرحلة الثانية كان على المشاركات التحدث عن هواياتهن.

وبعد الاختيار، تم نشر صور المسابقة للمشاركات في المرحلة الأولى على الموقع الرسمي للإدارة، حيث تم التصويت عبر الإنترنت في غضون شهر.