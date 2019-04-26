السفارة الروسية في الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن ماريا بوتينا

طالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بالإفراج الفوري عن المواطنة الروسية ماريا بوتينا بعد صدور حكماً بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة التآمر على العمل بشكل غير قانوني لصالح الحكومة الروسية.