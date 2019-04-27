بيرو تولي اهتماما بالاتفاقيات المحتملة مع روسيا بشأن الفضاء والمجال العسكري

قال المدير العام للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية البيروفية،، لويس إنريكه شافيز باساجويتيا، إن بلاده تولي اهتماما بالاتفاقيات المحتملة مع روسيا بشأن التعاون في المسائل الفضائية والعسكرية.

وفي تلخيص للاجتماع الذي عقد، الجمعة 26 أبريل / نيسان، في العاصمة البيروفية ليما مع وفد روسي، برئاسة مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شتينين، أشار الدبلوماسي البيروفي إلى، "أن الممثلين الروس عبروا عن "اهتمامهم بالتعاون في نطاقي الفضاء الخارجي والمجال العسكري".

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، على الرغم من أن هذه الاتفاقيات "لا تزال قيد الدراسة من قبل السلطات المتخصصة في بيرو" ، إلا إنه واثق من أن الأطراف "يمكنها التوصل إلى تفاهم في وقت قصير".

وأردف، "ما سجلناه هو اهتمام روسيا بالتوصل إلى اتفاق سريعي في هذه المجالات، وأكدنا مجددا التزامنا بمنحهم أولوية الاهتمام".