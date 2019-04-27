انفجار قنبلتين قذفتهما مقاتلتان روسيتان في الجو (صور)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر اصطدام قنبلتين من طراز "أوفاب - 500 شا أر" الروسيتين في الجو وانفجارهما.

ووقع الحادث، أثناء القصف الجوي الذي نفذته مقاتلتا "سو-34"، في عرض "أفيا ميكس" الجوي، حيث أسقطت كل طائرة 4 قنابل بوزن 500 كيلوغرام لكل منها، حيث اصطدمت إحدى القنابل بأخرى في الجو وانفجرتا.

Столкновение в воздухе двух авиабомб ОФАБ-500ШР. Фото @jumpsharc pic.twitter.com/TDNEHzDCro — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 26, 2019

وتختلف تلك القنابل عن الأخرى العادية بإمكانية قذفها من ارتفاع منخفض. وتمتلك القنبلة 3 رؤوس قتالية منشطرة لزيادة مساحة القصف. ويتراوح وزن الرأس القتالي بين 80 و142 كيلوغراما.