انفجار قنبلتين قذفتهما مقاتلتان روسيتان في الجو (صور)

ووقع الحادث، أثناء القصف الجوي الذي نفذته مقاتلتا "سو-34"، في عرض "أفيا ميكس" الجوي، حيث أسقطت كل طائرة 4 قنابل بوزن 500 كيلوغرام لكل منها، حيث اصطدمت إحدى القنابل بأخرى في الجو وانفجرتا.
Столкновение в воздухе двух авиабомб ОФАБ-500ШР. Фото @jumpsharc pic.twitter.com/TDNEHzDCro— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 26, 2019
وتختلف تلك القنابل عن الأخرى العادية بإمكانية قذفها من ارتفاع منخفض. وتمتلك القنبلة 3 رؤوس قتالية منشطرة لزيادة مساحة القصف. ويتراوح وزن الرأس القتالي بين 80 و142 كيلوغراما.
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