بوتين: لا أحد في العالم يرغب في قيود أو حروب تجارية باستثناء من يشرعونها

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت أن لا أحد في العالم يرغب في قيود أو حروب تجارية باستثناء من يشرعونها. وجاء تصريح بوتين خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر " حزام واحد- اتجاه واحد" في العاصمة الصينية بكين.