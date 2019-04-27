بوتين لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني المنتخب زيلنسكي

موسكو — سبوتنيك. وعلى ذات الصعيد، أكد بوتين أنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلنسكي.
وكان مركز الاقتراع الوطني أعلن اليوم الأحد فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.
وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.
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