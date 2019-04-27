بوتين لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني المنتخب زيلنسكي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو قد تقدم إجراءات مبسطة لكل المواطنين الأوكرانيين من أجل الحصول على الجنسية الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وعلى ذات الصعيد، أكد بوتين أنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلنسكي.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوتين: لا أحد في العالم يرغب في قيود أو حروب تجارية باستثناء من يشرعونها

وتأتي تصريحات بوتين ، عقب أيام من تصريحات لسيرغي كلاشينكوف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الاقتصادية الروسية، قال فيها إن انتخاب زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا قد يؤدي إلى إعادة العلاقات مع روسيا.

وكان مركز الاقتراع الوطني أعلن اليوم الأحد فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو و زيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.