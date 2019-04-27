خبر مفرح من بوتين لجميع المواطنين الأوكرانيين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المحتمل أن تعمل موسكو على تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر الروسي لكل المواطنين الأوكرانيين.

بكين — سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، "نحن نقدم مثل هذه الإجراءات ليس فقط للمقيمين في جمهورية لوهانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، لكن نحن نفكر في منح الجنسية الروسية لمواطني أوكرانيا، بإجراءات مبسطة".

© Sputnik . Aleksey Vovk وزير خارجية لاتفيا يدين تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان دونباس

كما دحض بوتين كل الادعاءات بأن هذه الإجراءات قد تؤثر بطريقة ما على الميزانية الروسية، وقال "هذه القصص المخيفة تم تأليفها بالطبع من قبل الناس والسياسيين الذين لا يريدون لروسيا أن تدعم من يعيشون في دونباس".

وشدد الزعيم الروسي على أن موسكو حسبت كل النتائج قبل أن تتخذ قراراها بمنح جواز السفر الروسي إلى المقيمين في دونباس، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين سيتم قبولهم.

وبحسب بوتين، فإن تكلفة إصدار جوازات سفر روسية للمقيمين في دونباس خلال عدة سنوات، قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأضاف بوتين "بالفعل، في العام المقبل والسنوات القادمة، قد يصل هذا الرقم إلى نحو 100 مليار روبل (1.5 مليار دولار)، هذا ليس عاما واحدا، ولكن في عدة أعوام، وهو ليس أمرا خطيرا بالنسبة لنا، أو أمرا يثير شكوكا حول التزاماتنا تجاه المتقاعدين الروس".