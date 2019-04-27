المنتجات الروسية تشق طريقها إلى المنطقة عبر البوابة المصرية

شهدت قمة قازان الاقتصادية التي تختتم أعمالها اليوم، توقيع اتفاقيات عدة بين روسيا والدول المشاركة في مجال الاستثمار بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والتكنولوجيا.

© Sputnik . Sergei Subbotin مصر تستخدم تمويلا من المؤسسة الدولية الإسلامية لشراء القمح

وعلى هامش القمة كشف السفير المصري لدى موسكو، إيهاب ناصر، أن موسكو والقاهرة بصدد إنتاج سلع مشتركة تتميز بمنافسة كبيرة.

وفي حديث لـ"سبوتنيك" قال السفير المصري: "ما تتمتع به روسيا ومصر من مؤهلات وتكاملهما يسمح بتقديم منتج قادر على المنافسة يتمتع بمزايا كبيرة، هناك أمثلة كثيرة في الآونة الأخيرة تعكس هذا التوجه أبرزها إنشاء منطقة صناعية في قناة السويس تحتوي صناعات روسية متنوعة للغاية، تنتج سلعا ليس بهدف البيع في السوق المحلية المصرية التي هو بطبيعة الحال سوق ضخم، وإنما لتنطلق منها إلى الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها من الدول التي تتمتع معها مصر بشبكة من علاقات التجارة الحرة وبالتالي سنحصل على منتج بتكنولوحيا روسية ولكن داخل مصر وبيد عاملة مصرية أرخص، وبالطبع الموقع الجغرافي لمصر وسط كل هذه الأسواق يجعل تكلفة النقل أكثر انخفاضا".

وبحسب السفير فإن ما يميز هذا المنتج المشترك بين روسيا ومصر أنه "يتمتع بإعفاء جمركي كامل في هذه الأسواق".

وحول زيادة الاهتمام الروسي بالاستثمار داخل مصر أضاف السفير: "إن عدد الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار لدينا ارتفع بشكل كبير، إذ كانت حوالي 15 فقط منذ عام بينما تجاوز عددها حاليا 250 شركة، معظمها استثمارات تركز على قطاعي النفط والغاز".